IL COLPOJESOLO (VENEZIA) Lo hanno sorpreso a letto. Gli hanno ordinato di consegnargli le chiavi della cassaforte. Lo hanno legato mani e piedi e picchiato a calci e pugni. Lui ha tentato di negare l'esistenza di un qualsiasi forziere. Ma loro non ci hanno creduto: alla fine ha dovuto cedere indicando dove fosse collocato. Ma le chiavi davvero non le aveva. Ha temuto il peggio: erano decisi, violenti, feroci. Quando lo hanno rinchiuso in una stanza non sapeva che fine avrebbe fatto. Ha sentito un forte rumore: era quello del martello...