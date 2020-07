IL COLOSSO

ROVIGO Tanti interrogativi di sindacati e amministrazioni locali su occupazione, impatto sulla viabilità e inquinamento accompagnano l'arrivo di Amazon nella provincia di Rovigo, dove il colosso del commercio online si prepara ad aprire in autunno un nuovo centro logistico. L'approdo della società di Jeff Bezos in Polesine avverrà in un'area collocata nei Comuni di Castelguglielmo e San Bellino, i cui residenti sommati superano di poco quota 2.600, è porta con sé le speranze di rilancio di una zona con tanta fame di posti di lavoro ma anche i timori di ciò che un tale insediamento potrà significare sotto molti aspetti.

Se ne sta occupando il sindaco di Castelguglielmo Maurizio Passerini, che fin dalla sua elezione avvenuta un anno fa si è sempre mostrato deciso a trattare a testa alta con la multinazionale e ora manifesta preoccupazione e una certa delusione. «Con l'azienda si era instaurato un dialogo che però è diverso nelle ultime settimane, dopo il cambiamento del referente che tiene le relazioni con le amministrazioni locali racconta il sindaco del paesino in cui sta sorgendo il centro da 189mila metri quadri . Ho chiesto di privilegiare la manodopera polesana, cercando persone idonee prima tra i residenti della nostra provincia che ha un gran bisogno di occupazione, ma su questo aspetto vedo al momento un grosso punto interrogativo. Noi ci aspettiamo che questa realtà porti posti di lavoro (l'azienda prevede 900 assunzioni a tempo indeterminato nell'arco di tre anni, ndr), non possiamo solo subire ripercussioni come traffico, inquinamento e consumo di suolo. Peraltro nel caso di assunzioni di personale residente in altre province e oltre una certa distanza si creerebbe anche un problema abitativo nella zona».

C'è anche il nodo del traffico e della viabilità, con le conseguenze sulle condizioni delle strade che secondo le stime saranno percorse da 150 mezzi pesanti in più al giorno oltre a quelli che già vi transitano quotidianamente. Il traffico pesante si riverserà sulla già problematica superstrada 434 Transpolesana gestita dall'Anas e sulla provinciale 24, in parte già messe a dura prova dal traffico di mezzi per la costruzione del nuovo centro logistico Amazon, inoltre Castelguglielmo si attende un impatto negativo sulla viabilità interna per via del traffico di attraversamento. «I lavoratori residenti nell'area destra Po per raggiungere il centro logistico passeranno i tre ponti e le strade arginali del nostro paese, che versano già in condizioni precarie sostiene Passerini . Un piccolo Comune come il nostro non ha centinaia di migliaia di euro per poter intervenire. Ad Amazon avevamo chiesto, come compensazione, di farsi carico della realizzazione di una pista ciclopedonale che porterebbe dalla frazione di Presciane al centro logistico, ma la nostra domanda non ha avuto esito positivo».

Gli stessi aspetti preoccupano anche la Cisl di Padova e Rovigo, che con le parole del segretario Samuel Scavazzin preannuncia di voler contribuire a gestire quello che sarà un cambiamento di grande impatto per la provincia di Rovigo. Il centro di distribuzione, dotato di magazzino robotizzato e con 65 baie di carico per i mezzi, è destinato a servire i clienti di tutto il Nordest. «Anche sul piano dell'occupazione sottolinea il sindacalista va valutato l'impatto dell'e-commerce sul tessuto commerciale locale, particolarmente significativo nei territori dove Amazon opera. Bisogna evitare che i nuovi posti di lavoro si creino a danno di altri e che la rete della piccola e media distribuzione, ricchezza e pregio dei nostri centri urbani, venga smantellata a vantaggio di strutture meno radicate sul territorio».

