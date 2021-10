Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLOSSOAGORDO (BELLUNO) Chiaro e tondo, giusto per evitare fraintendimenti di sorta tra le migliaia di dipendenti. Il messaggio inviato in queste ore dai vertici Luxottica alle proprie maestranze non lascia spazio alle ambiguità: da venerdì 15 ottobre, entrerà in fabbrica solo chi ha il Green pass. E quindi chi ha ricevuto il vaccino, chi dimostra di essere guarito dal Covid-19 e chi ha in mano il risultato negativo di un tampone. Per...