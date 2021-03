IL COLLOQUIO

Sottofondo di oche starnazzanti, quelle nell'aia di casa sua: «Certo che come casìn xe na bea guera tra mi e lore...». Ma a fare più rumore questa volta sono le parole di Roberto Marcato, consegnate ieri sera a Volti&Storie su Tva: «Se per i militanti la guida della Liga nella figura del sottoscritto può essere utile alla causa del Veneto, io do disponibilità al 110%». Insomma, l'assessore regionale è pronto a candidarsi al congresso nathionàl del partito, attualmente retto dal commissario Alberto Stefani.

UN SOLDATO

Un lungo racconto, tra privato e pubblico. La passione per la cucina della mamma («La sua pasta al pomodoro? Credo che non ci sia ristorante stellato in grado di farla»), la nostalgia per i comizi nelle piazze («Mi esprimo quando posso stare in mezzo alla gente, dare il cinque, condividere emozioni»). Ma anche la necessità di ridare stabilità organizzativa alla Lega Veneta: «È necessario assolutamente andare al congresso perché è giusto che i militanti, che sono il partito, si scelgano i loro rappresentanti. L'ho già detto al commissario Stefani e lui è d'accordo. Adesso faremo i congressi di sezione, quindi ognuna si doterà del proprio segretario e del proprio direttivo. Poi faremo i congressi provinciali e finiti quelli si dovrà andare assolutamente a un congresso regionale, dove i militanti del Veneto sceglieranno il loro segretario». Domanda del direttore Domenico Basso: quindi non esclude di candidarsi alla segreteria? «Assolutamente no. Da sempre io mi reputo un soldato della Lega. Anche quella volta che l'amico Flavio Tosi, e lo dico in maniera ironica, mi commissariò da segretario provinciale in quanto ultimo baluardo bossiano, ho dichiarato che la decisione del segretario non si discute, anche se profondamente sbagliata e ingiusta». Ora leader potrebbe diventarlo proprio il 52enne di Piombino Dese, benché ci sia chi lo vorrebbe pure sindaco di Padova: «Non è che posso far tutto... Se si reputa la necessità che io possa essere utile alla causa padovana, sono a disposizione. Però se mi lasciano dove sono, io sono contento lo stesso».

IL GOVERNO

Quanto alle prospettive future altrui, Marcato riflette su Palazzo Chigi. «Se dovessi pensare al bene dell'Italia confida io vorrei Luca Zaia presidente del Consiglio, perché porterebbe l'esperienza maturata in Veneto come governatore di questa Regione e la sua capacità di decidere, di cogliere il sentiment del popolo che rappresenta, di avere una visione e una strategia. Per il bene che voglio a lui, invece, non lo so, perché questo è un Paese che da Craxi in poi ha ucciso politicamente tutti i suoi leader: Berlusconi, Prodi, Renzi... tutti». E Matteo Salvini? «La pandemia ha spento la capacità di comunicazione di Salvini, perché le restrizioni di fatto hanno tolto a Matteo la forza più grande che ha e cioè il contatto fisico con la gente comune. Però il fatto che continui a essere il leader del primo partito italiano, la dice lunga sulle capacità che ha quest'uomo». Rischia con la mossa di entrare nel governo Draghi? «Lo dico con estrema sincerità: secondo me sì. Perché ovviamente devi scendere a compromessi, ovviamente sei tu adesso che fai la zona rossa, ovviamente sei tu che decidi i ristori. Quindi ti esponi alle critiche. Però un leader vero nei momenti importanti si sa assumere le responsabilità. È troppo comodo stare a bordo campo di fronte a una pandemia che continua a mordere, a un piano vaccinale da fare, a un'economia che va risollevata». Il bulldog della Lega esclude che Fratelli d'Italia possa approfittare del suo ruolo all'opposizione: «L'esempio lo abbiamo in Veneto. Siamo un caso rarissimo di amministratori che negli anni aumentano il consenso».

Angela Pederiva

