MESTRE «Il dark web? Con le conoscenze giuste, ci si potrebbe acquistare persino un missile». Un esempio che rende particolarmente l'idea quello di Mattia Crespi, ricercatore affiliato all'Institute for the Future di Paolo Alto in tecnologie emergenti ed evoluzione della rete. «Il dark web - spiega - è un'area della rete che non è accessibile tramite i browser tradizionali (Chrome, Explorer, Firefox, Safari, ndr) e che non può essere individuata tramite motori di ricerca. Un sistema parallelo nato con intenti nobili: è pieno di siti di ricerca collegati a progetti universitari, per esempio. O pensiamo ai paesi in cui vi sono regimi che limitano la libertà di stampa: la rete libera diventa uno strumento fondamentale per informarsi e per esprimere opinioni».

Una libertà basata sull'anonimato e sulla non tracciabilità che, però, ovviamente finisce per far gola a chi vive di traffici illeciti. «Basta scaricare un browser per accedere: Tor. Anche in questa parte della rete ci sono dei siti, per visitarli è sufficiente utilizzare un altro dominio. Invece che concludere gli indirizzi web con i classici .it o .com si utilizza un .onion (cipolla, appunto, come il logo di Tor)». Per entrare in contatto con siti specializzati nella vendita di prodotti illegali, «bisogna conoscere i codici numerici del sito. Si possono trovare in forum specializzati. A quel punto è fatta: si può arrivare ad acquistare armi, droga o pedopornografia».

Chi è abile a destreggiarsi in questo angolo criptato della rete, ha una strada spianata verso i grandi colossi dell'informatica. «Abbiamo fatto come istituto una ricerca sull'economia del futuro. Il fenomeno emergente è che le organizzazioni criminali danno lavoro a ingegneri informatici o hacker per sviluppare software o componenti. Quello che ne è emerso è che molti di questi sviluppatori hanno costruito la loro professione inconsapevoli di lavorare per uno scopo criminale. Le loro abilità, però, sono notevolmente aumentate, tanto che sono riusciti a trovare lavoro in società di tecnologia molto famose. Lo stesso concetto del criminale che poi trova lavoro nell'economia reale».

