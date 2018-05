CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOdal nostro inviatoSUSEGANA (TREVISO) Sarà l'imminente centenario della Battaglia del Solstizio, combattuta lungo il Piave che scorre qua sotto. Sarà l'origine militare del Bailey, provvisoriamente allestito per consentire il restauro dello storico Ponte della Priula. Sarà come sarà, ma nei minuti in cui Carlo Cottarelli sta ricevendo da Sergio Mattarella l'incarico a formare un governo tecnico al posto di quello giallo-verde affossato la sera prima, Luca Zaia è sul fiume sacro alla patria ad ingaggiare la guerra del Veneto...