Il Colle stanco dei balletti Tocca a Fico, esplorerà l'accordo grillini-sinistra `

IL RETROSCENAROMA Un tentativo per dimostrare che la trattativa M5S-Lega è ancora in piedi, Di Maio e Salvini lo hanno fatto anche ieri. Se non fosse che a gambizzare le effusioni tra i due sulla flat tax ha provveduto il grillino Nicola Morra (tendenza Fico) sostenendo che la tassa piatta - bandiera del centrodestra - «svantaggia i poveri». Il balletto tra Salvini e Di Maio va avanti da quasi due mesi senza produrre nulla, e ciò non può piacere a Sergio Mattarella che di pazienza ha dimostrato di averne moltissima.LA MELINAUn comizio per...