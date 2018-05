Il Colle pronto a vedere: serve un esecutivo vero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Si naviga a vista quando si ha a che fare con il leader del principale partito che prima evoca l'impeachment del Capo dello Stato e poi dice di voler «collaborare» con il presidente della Repubblica. Dopo aver sbraitato in tv - sempre senza contraddittorio e insieme all'ex deputato Di Battista - contro Sergio Mattarella, ora Di Maio e Salvini sembrano in difficoltà. Seppur per motivi differenti, e con il timore di vedersi in qualche modo imputare l'esplosione di una crisi economica globale in grado da far impallidire ciò...