Il Colle: nulla di deciso in caso di crisi E Conte accelera la verifica di governo

IL RETROSCENA

ROMA Giuseppe Conte e i soci del governo rosso-giallo avrebbero fatto volentieri a meno del referendum sul taglio dei parlamentari. Fino alla fine hanno lavorato nell'ombra per provare a far mancare le firme, ma Matteo Salvini l'ha spuntata. Al prezzo, però, di dover mettere la faccia su una consultazione che rinnega la riforma che ha votato ben quattro volte in Parlamento.

Al Quirinale si osserva la situazione con attenzione. A metà agosto, quando il leader leghista per scongiurare la nascita di un nuovo governo propose ai 5Stelle di votare il taglio e di andare subito alle elezioni, Sergio Mattarella fece trapelare la sua «sorpresa», in quanto la proposta di Salvini negava la possibilità ai parlamentari (prevista dalla Costituzione) di chiedere il referendum confermativo entro tre mesi. Ma ora che le firme sono state raccolte, il capo dello Stato si mantiene cauto: «Quando, e se, si porrà il problema ci penserò», ha confidato, «comunque non ho mai espresso un'opinione con qualcuno, né in un verso o nell'altro». Il tema è se ritenere possibile andare alle urne ed eleggere un Parlamento di 945 componenti, quando subito dopo (con ogni probabilità) la consultazione popolare confermerebbe il taglio di 345 onorevoli rendendo di fatto illegittime le nuove Camere.

A Palazzo Chigi sperano che sul Colle prevalga questo timore. Nel frattempo la linea è negare «ogni preoccupazione»: «E' tra l'altro un bene che i cittadini si esprimano». L'allarme però c'è. Eccome. Anche perché nel frattempo balla pericolosamente la leader di Luigi Di Maio e i 5Stelle rischiano di sgretolarsi. Ma questa è un'altra storia, «che potrebbe avere anche risvolti positivi, se il Movimento si radicherà nel campo progressista...», incrocia le dita un ministro dem.

I PERICOLI

«E' evidente», sostengono nell'entourage di Conte, «che il referendum potrà tentare qualche parlamentare ad andare alle elezioni anticipate per poter contare sugli attuali posti disponibili, 945 contro i 600 previsti dalla riforma...». Ed è la ragione per la quale Salvini ha favorito il raggiungimento del quorum con 9 senatori leghisti, accorsi a firmare in extremis la richiesta di referendum.

Ciò detto, Conte, d'intesa con Dario Franceschini, Roberto Speranza e il sì per le verità poco convinto di Di Maio e Matteo Renzi, come contromossa ha deciso di avviare la verifica che inizialmente era stata rinviata al dopo-elezioni in Emilia Romagna. «Se aspettassimo inerti e immobili il voto del 26 gennaio», spiega chi ha parlato con il premier nelle ultime ore, «ci comporteremmo come dei condannati che aspettano rassegnati l'eventuale patibolo e l'ineluttabilità della crisi in caso di sconfitta in Emilia. Per depotenziare il valore politico di quel voto è indispensabile cominciare da subito a scrivere l'Agenda 2023, in modo da dare una prospettiva di stabilità gradita a molti parlamentari terrorizzati dalle elezioni anticipate». E aggiunge un ministro dem: «Se fino al 26 gennaio restassimo con le mani in mano, daremmo un segnale di immobilismo. E l'immobilismo manifesta e genera debolezza, tanto più che è più difficile bloccare un lavoro avviato piuttosto che una promessa di ripartenza...». Per dirla con Nicola Zingaretti: «Sono sempre fiducioso sulla tenuta del governo, se lavora...»..

Ecco la strategia: gettare adesso le basi della verifica, per permettere all'esecutivo di affrontare l'eventuale sconfitta in Emilia Romagna «più forte e più stabile». Non a caso già da giovedì Conte, insieme ai leader della maggioranza, hanno cominciato a sminare i dossier più delicati. Sulla prescrizione e la riforma del processo penale, nonostante la contrarietà di Italia Viva, Pd e 5Stelle hanno raggiunto un accordo di massima per nulla scontato alla vigilia. Ed è indicativa anche l'intesa, sempre di massima, sulla legge elettorale. «Il prossimo passo», dicono a palazzo Chigi, «sarà raggiungere un accordo sulle concessioni autostradali».

«Le somme si tireranno a febbraio, ma Conte da qualche giorno», aggiungono a palazzo Chigi, «è tornato a lavorare ai dossier più delicati nell'ottica di un governo che continua il suo impegno e verrà stabilizzato scrivendo l'Agenda 2023». Il nuovo programma, il cui cuore sarà la riforma Irpef con il taglio delle tasse, servirà soprattutto a trovare quella che Zingaretti ha definito «un'anima». E per «andare lontano e in alto», come ha suggerito Mattarella in dicembre citando Aldo Moro. Senza un salto di qualità e un ricompattamento, la maggioranza rosso-gialla rischia infatti di fare harakiri una volta esaurita la ragione sociale per la quale è nata: la legge di bilancio con lo stop all'aumento dell'Iva per 23 miliardi. Tanto più che tardano ad arrivare in Senato i rinforzi dalle file del partito di Silvio Berlusconi.

Alberto Gentili

