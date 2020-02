IL RETROSCENA

ROMA Per Sergio Mattarella vale la regola di sempre: «Quando il Parlamento dibatte, il presidente tace». Ma chi ha parlato con il capo dello Stato nelle ultime ore ha individuato nel messaggio lanciato dal vicepresidente de Csm, David Ermini, in un'intervista al Corsera «molto del pensiero di Mattarella». Del resto Ermini è il vice del Presidente nella scala gerarchica dell'organo di autogoverno dei giudici.

Il messaggio che scende dal Colle è univoco: basta guerriglia, i partiti trovino una mediazione, raggiungano finalmente un'intesa dopo mesi di scontri. Per riuscire però in ciò che hanno fallito finora, è indispensabile che i protagonisti della trattativa ammainino le proprie bandiere identitarie. «Perché non si può fare la politica della Giustizia con i vessilli alzati».

MORAL SUASION MIRATA

Un messaggio, sembra, cucito su misura per il Guardasigilli, Alfonso Bonafede che da quanto è diventato capo delegazione 5Stelle si è addirittura irrigidito nella difesa della sua riforma della prescrizione, mentre al contrario sarebbe indispensabile che il ministro desse fondo alla sua capacità di mediazione, abbandonando lo schema di «lui da solo contro il mondo». Ed è un messaggio anche per Matteo Renzi che ha scelto l'offensiva contro lo stop alla prescrizione come una battaglia identitaria con cui far tremare Giuseppe Conte. In estrema sintesi, la moral suasion del Quirinale suona più o meno così: avanti con una trattativa senza bandiere e si trovi un'intesa una volta per tutte.

C'è da dire che la partita è tutt'altro che facile. Ora che Luigi Di Maio ha passato nelle mani di Bonafede il bastone di capodelegazione 5Stelle al governo, il Guardasigilli si deve guardare le spalle dall'ex capo politico del Movimento. E sa bene che ogni cedimento sulla prescrizione gli sarebbe fatto pagare a caro prezzo. Da qui il sussulto di rigidità.

Eppure, è proprio a Bonafede che guarda anche Giuseppe Conte. Dopo il naufragio della proposta di mediazione che portava il suo nome (Lodo-Conte), il premier attende che sia il Guardasigilli «a trovare la quadra». Questo perché «se Giuseppe facesse un'altra proposta e anche quella venisse bocciata», osserva chi è molto vicino a Conte, «a pagarne il prezzo sarebbe innanzitutto lui che ne uscirebbe inevitabilmente indebolito». L'epilogo che fa venire, appunto, l'acquolina a Renzi.

A preoccupare il premier - e il Colle - sono anche le conseguenze dello stallo della trattativa sulla prescrizione. «In gioco è infatti anche la riforma del processo penale che il Paese attende da anni e che è strettamente collegata alla trattativa sulla prescrizione», dicono a palazzo Chigi. Non a caso Walter Verini, responsabile della Giustizia per il Pd, mette a verbale: «Sono d'accordo con Ermini, bisogna deporre le armi per riformare davvero la giustizia e garantire tempi certi dei processi ai cittadini».

Alberto Gentili

