ROMA Non siamo più a marzo quando si cantava insieme dai balconi. Stavolta la pandemia «tende a dividerci», crea distanze, risentimenti, sperequazioni per età o livello di protezione sociale ed economica. La riflessione di Sergio Mattarella all'assemblea annuale dell'Associazione dei Comuni suona come un campanello di allarme rivolto a tutti ma soprattutto alle istituzioni «chiamate a compiere le scelte necessarie, talvolta impopolari, per ridurre il contagio».

Il discorso del presidente della Repubblica cade nel giorno in cui i presidenti di regione si riuniscono per contestare i 21 criteri sulla base dei quali si chiudono o si riaprono le regioni. «Ne bastano cinque», sostiene Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli che, insieme ai colleghi, ha chiesto un incontro urgente al governo. I cinque indicati nella lettera sono: rapporto positivi/tamponi, Rt, tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, numero e tipologia di figure professionali dedicate al contact tracing. Il pressing è forte e portato soprattutto dai presidenti di centrodestra che temono di ritrovarsi ancora in zona rossa nel periodo natalizio e di ritrovarsi assediati da tutti coloro che hanno dovuto chiudere la propria attività o ridurre di molto l'orario. Alla richiesta di un confronto il governo non dice no, ma sulla possibile revisione dei parametri il muro resta alto. Si comprende dalle parole del ministro Francesco Boccia, secondo il quale senza i parametri c'è solo «discrezionalità politica» ed è ancor più netto il ministro della Salute Roberto Speranza secondo il quale i 21 parametri funzionano, «indicano l'indice di rischio insieme all'Rt e determinano quali misure attuare sui territori». Resta il fatto che anche il governo si rende conto che qualche allentamento andrà fatto in vista delle feste di Natale pur se nelle sobrietà e responsabilità. La gara in corsa tra le regioni sui colori però non aiuta anche se alcune amministrazioni hanno deciso autonomamente di chiudere.

Anche ai presidenti di regione, oltre che ai sindaci ai quali parla, Sergio Mattarella si rivolge quando all'assemblea dell'Anci dice che «le difficoltà hanno provocato incomprensioni, che talvolta hanno reso ruvide le relazioni tra i diversi livelli di governo. Il principio di leale collaborazione istituzionale resta la direttrice su cui ricostruire costantemente le linee efficaci per superare la crisi in atto, rifuggendo dalla tentazione di lasciare ad altri le responsabilità delle decisioni più difficili». Più volte il Capo dello Stato fa appello al senso di responsabilità nel seguire le norme basilari per evitare la diffusione del virus, ma anche «per creare convergenze e collaborazione tra le forze di cui disponiamo perché operino nella stessa direzione. Anche con osservazioni critiche, sempre utili, ma senza disperderle in polemiche scomposte o nella rincorsa a illusori vantaggi di parte, a fronte di un nemico insidioso che può travolgere tutti».

Poi un affondo che colpisce i negazionisti e coloro che sono ingannati dal pensiero a me non succederà. «Questo modo di pensare - sottolinea Mattarella - si è infranto contro casi innumerevoli di disillusione, di persone che la pensavano così e sono state investite dal coronavirus». Quindi l'«appello ai nostri concittadini perché ci si renda conto, tutti, della gravità del pericolo del contagio che sta investendo l'intera umanità». Per affrontare la pandemia Mattarella dice che c'è «bisogno di un più stretto raccordo fra i livelli di governo che sono impegnati a fronteggiare l'emergenza; così da non pregiudicare la coerenza complessiva delle azioni e delle strategie poste in essere». L'invito del Presidente guarda al dopo-virus: «Appartiene alla Repubblica saper leggere i segni dei mutamenti, e saper creare i percorsi affinché gli obiettivi di libertà, giustizia, coesione sociale, che la Costituzione ci affida, trovino applicazione nel tempo nuovo».

La lettura che Mattarella dà della seconda ondata è preoccupata perché rischia di venir meno la coesione sociale e intergenerazionale. Non stiamo più vivendo i giorni dell'«andrà tutto bene» e questo sentimento di stanchezza che si avverte nel corpo del Paese rischia di non trasformare le crisi in opportunità quando invece si avvicinano tempi in cui «dobbiamo essere protagonisti del cambiamento, e non succubi. Dobbiamo riprogettare l'Italia e siamo chiamati a farlo tutti».

