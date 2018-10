Il colera torna in Italia: due immigrati rientrati dal Bangladesh

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI - Torna il colera in Italia, a distanza di dieci anni dall'ultimo caso: oggi come allora si tratta di pazienti che hanno contratto la malattia all'estero. I due, mamma e figlioletto di due anni immigrati dal Bangladesh, erano appena rientrati da un viaggio nella loro patria d'origine.All'ospedale Cotugno di Napoli, dove sono ricoverati, si rassicura: «La situazione è del tutto sotto controllo». Dello stesso avviso l'Istituto superiore di sanità: «Essendo due casi di importazione, il rischio di diffusione su larga scala non c'è»....