Il clima è un po' da notte prima degli esami: la corsa a finire di prepararsi, l'ansia di essere a posto con tutto, l'emozione di un momento da ricordare. Alla riapertura dopo due mesi di lockdown, nel fine settimana i negozi e i saloni hanno tenuto le serrande alzate e le luci accese, per gli ultimi ritocchi di adeguamento alle linee-guida della Regione. «Nel complesso positive, anche se migliaia di imprese si sono trovate a doversi organizzare in poco più di 24 ore», rileva Agostino Bonomo (Confartigianato Veneto). «Adesso tanti imprenditori in più potranno riaprire, ma siccome non mi convincono le assicurazioni dell'Inail, va tolto ogni dubbio anche sulla responsabilità in caso di contagio», aggiunge Patrizio Bertin (Confcommercio Veneto). Insomma, c'è ancora da fare, ma intanto oggi si riparte.

I NEGOZI

Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Veneto, ha una libreria nel centro storico di Venezia. «Una di quelle riaperte ancora un mese fa racconta quando nella prima settimana abbiamo registrato un 50-60% degli incassi precedenti, ma poi abbiamo patito un sensibile calo. Del resto ce l'aspettavamo, l'incertezza economica pesa sui consumatori». E pure sui commercianti, a vedere i risultati del sondaggio commissionato dall'associazione a Swg, secondo cui stamattina sarà operativo solo il 62% delle attività, mentre un 27% terrà chiuso e il restante 11% è avvolto nell'incertezza. «Il fatto di essere una regione a forte vocazione turistica osserva la presidente regionale in questo momento non aiuta: chi ha un esercizio in piazza San Marco, ora come ora non ha nessuna convenienza a tenere aperto. Per questo apprezzo tantissimo quei 6 colleghi su 10 che hanno deciso di ricominciare: sanno già che incasseranno meno di prima, però innescheranno un meccanismo virtuoso, magari contando sul prolungamento della cassa integrazione e sul bonus per gli affitti. Le nostre città vivono quando i negozi sono aperti: le strade sono più accoglienti, pulite e illuminate, la gente è invogliata ad uscire, nell'aria si diffonde l'ottimismo».

Da questo punto di vista, le prescrizioni sanitarie per il commercio al dettaglio sono ritenute sostenibili dalla categoria. «Le imprese medio-piccole come le nostre avrebbero avuto bisogno di qualche giorno in più afferma Giussani e magari qualcuna se lo prenderà. Ma per fortuna sono state tolte le norme più pesanti, puntando l'attenzione sulle mascherine, sull'igienizzazione delle mani, sul metro di distanza: così si può fare».

I SALONI

In questo modo sono in grado di riaprire anche le oltre 12.000 imprese dei servizi alla persona, che in Veneto contano un totale di 24.500 fra parrucchieri, barbieri ed estetiste. «La base per tutti constata Tiziana Chiorboli, presidente regionale di Confartigianato Benessere è lavarsi le mani e indossare la mascherina, che nel caso della barba e dell'estetica deve essere Ffp2 ma senza valvola. Dopodiché la riduzione della distanza a un metro ci farà tornare a lavorare quasi come prima. Prevedo un calo al massimo del 10%, per via della necessità di dilazionare gli appuntamenti, che adesso dovranno essere rigorosamente su prenotazione e non potranno causare attese di persone. Ma per il resto, le nostre agende sono già piene almeno per due settimane: abbiamo la fortuna di lavorare per clienti che ci scelgono, per cui non vedevano l'ora di poter tornare nei nostri saloni e cercheremo di accontentarli tutti, visto che potremo lavorare fino a 13 ore al giorno».

Il settore dovrà tenere conto anche di altre direttive, ma secondo la presidente si tratta di adempimenti assolutamente affrontabili: «Sarebbe andata molto peggio con le linee-guida dell'Inail. Invece non credo ci sarà alcun problema nel tenere per due settimane l'elenco dei clienti che sono stati da noi. Quanto alla sanificazione, abbiamo sempre fatto la disinfezione dei nostri strumenti di lavoro e continueremo a sterilizzare gli asciugamani in lavatrice: da questo punto di vista, per noi non cambia niente». A meno che non si rientri in quella quota di piccole imprese che non hanno più la forza economica di riprendere l'attività: «Questa fetta è stimata in un 30% spiega Chiorboli oberato da spese fisse diventate insostenibili dopo due mesi di mancati incassi. Per questo fra i colleghi rimane un po' di rabbia: avremmo dovuto riaprire prima».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

