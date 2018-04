Il clima che cambia e le sue conseguenze si studiano a Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEMESTRE Le migrazioni di questi anni sono piccola cosa rispetto a quel che accadrà tra non molto quando, per il 2030, si prevede che oltre 150 milioni di persone si sposteranno, a causa dei mutamenti climatici, in cerca di terre dove poter vivere. Dai territori interni dell'Africa e da altri continenti colpiti dagli effetti dell'innalzamento della temperatura, del livello dei mari, dell'aumento dell'inquinamento enormi masse di persone si muoveranno e non ci saranno confini in grado di fermarle.Perciò l'Università di Ca' Foscari e il...