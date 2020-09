Per anni in aula i suoi incomprensibili e memorabili interventi in cimbro hanno messo inevitabilmente in crisi le stenotipiste di Palazzo Ferro Fini. Ma l'uomo della Lessinia, e cioè Stefano Valdegamberi, è così: orgoglioso delle sue radici e funambolico nelle sue mosse. Al punto da farsi eleggere con Zaia Presidente, passare al gruppo Misto per tenere a bada l'oppositore di sinistra Piero Ruzzante, attivare la componente identitaria Tzimbar Earde, tesserarsi con la Lega a fine legislatura e ricandidarsi con gli zaiani. È in questo modo che il veronese ha ottenuto ben 11.422 preferenze, arrotondate nel post scritto dopo la lunga notte dello spoglio: «Ringrazio i circa 12.000 elettori che, non senza difficoltà, hanno scritto un cognome lungo e complicato come il mio sulla scheda elettorale. È stato un atto di fiducia che mi impegna a lavorare con sempre più forza e rinnovato entusiasmo. Ora vado a dormire qualche ora...». Ma non troppo, garantisce chi conosce bene l'ex sindaco di Badia Calavena, già assessore regionale dell'Udc: c'è da giurare che il 50enne sia stato svegliato da una raffica di telefonate di complimenti, arrivate fin dalla sua adorata Russia.

