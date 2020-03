LE REAZIONI

ERACLEA «E' una decisione che mi sorprende, soprattutto per quanto era stato detto negli ultimi tempi, in ogni caso gli impianti accusatori rimangono invariati». E' perplesso Nicola Pellicani, parlamentare Pd e componente della Commissione antimafia, negli ultimi tempi più volte a Eraclea anche per segnalare gli intrecci tra la criminalità organizzata e il territorio, che per primo commenta la scelta del Viminale di non sciogliere il Comune per mafia. Una notizia piombata ad Eraclea nel tardo pomeriggio, che ha colto molti di sorpresa, ma soprattutto che consente al territorio di poter ripartire o quantomeno di agganciare il treno delle prossime elezioni, con molta probabilità il prossimo autunno. «Che ci siano delle infiltrazioni mi pare evidente commenta Pellicani - e non solo a Eraclea. Onestamente la decisione del Ministro mi sorprende: sarà interessante leggere la relazione del Prefetto e le motivazioni del Viminale. Ricordo che la missione della Commissione parlamentare antimafia a Eraclea era servita proprio per ribadire la presenza delle mafie nel litorale, compresa quella della camorra. Le accuse restano invariate e i reati contestati non decadano, a partire da quelli di estorsione e usura, giusto per fare degli esempi. Il lavoro della Procura non viene meno e i processi, già iniziati, continueranno fino in fondo».

Sulla stessa linea la presa di posizione della deputata veneziana di Italia Viva Sara Moretto: «Questa è una decisione dice - che per certi versi mi sorprende, ma che in ogni caso va rispettata. Ci sarà tempo per approfondire la relazione del Prefetto e delle motivazioni che sono alla base della scelta del ministro dell'Interno. Ad ogni modo ora Eraclea può ripartire ed è bene ribadire che i vari processi continueranno. Tuttavia, se la comunità vuole dare un segnale importante ora mi aspetto una presa di distanza totale da certe persone».

L'ex sindaco Giorgio Talon, che più volte si è scagliato contro l'Amministrazione guidata dal suo successore Mirco Mestre, definisce la decisione del Ministro dell'interno una buona notizia. «Nella situazione di emergenza che stiamo vivendo spiega - apprendiamo con soddisfazione che il ministro dell'Interno ha ritenuto di non dover procedere con lo scioglimento del Comune di Eraclea. Lo scioglimento sarebbe stato un duro colpo per la nostra comunità. Probabilmente il ministro, persona competente, avrà valutato che con gli elementi raccolti dalla Commissione d'indagine non c'erano tutte le condizioni previste dalla legge. Sono contento per tutti i cittadini per bene, che sono stati danneggiati da questa vicenda, e per i dipendenti comunali che hanno continuato a svolgere il proprio lavoro onestamente. Tuttavia, ciò non toglie la gravità del fenomeno che ha coinvolto il nostro territorio». Soddisfatto per la decisione anche Pasqualino Codognotto, presidente della conferenza dei sindaci della costa veneta. «Sono felice sono le sue parole perché in Veneto nessun Comune è stato sciolto per mafia. Eraclea ora può tornare al voto nella prossima tornata elettorale, grazie anche all'ottimo lavoro del commissario straordinario Giuseppe Vivola».

Giuseppe Babbo

