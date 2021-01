LO SCENARIO

ROMA Marcatura stretta sui centristi. Permanente, fino alla prova della verità dell'Aula il centrodestra non mollerà la presa sull'Udc. «E' l'unico argine che potrebbe cedere», dicono senza mezze misure nell'alleanza. Ieri altra riunione. Ed erano presenti, oltre a Quagliariello di Cambiamo con Toti, anche De Poli e Cesa, con quest'ultimo che ha ammesso di subire delle forti pressioni che arriverebbero anche da Oltretevere. «Sono sotto tiro», ha spiegato. «Dall'altra parte non avete alcuna speranza di andare avanti», l'alt imposto da Salvini e Meloni.

L'esito della partita non è ancora scritto ma intanto il leader della Lega ha vestito i panni del capo della coalizione, riunirà tutti anche oggi. Per il centrodestra, al di là dei proclami, non c'è alcuna speranza di andare al governo, ma si punta a chiudere ogni spazio di manovra al premier Conte. «Non ha i numeri, sta bluffando. Altrimenti sarebbe già in Parlamento», sostiene Salvini che da 48 è incollato al telefono per non far scappare nessuno. Sotto traccia c'è ancora l'ipotesi di un governo di scopo, a guida Cartabia, qualora il Capo dello Stato, constatato che i rosso-gialli non hanno i numeri per andare avanti, dovesse sondare altre strade e verificare, come ultima spiaggia, le condizioni per un esecutivo elettorale. Ci starebbe Forza Italia, il partito di via Bellerio non si sottrarrebbe e Fratelli d'Italia non si metterebbe sulle barricate. Un governo tecnico, senza ministri politici.

«Ma a noi non conviene neanche una prospettiva del genere. Perderemmo consensi», il refrain. E dunque se il presidente del Consiglio riuscisse con un manipolo di volenterosi a superare l'ostacolo di martedì a palazzo Madama si festeggerebbe lo stesso. «L'importante è che avvenga sul filo di lana, che non ci sia una slavina nel nostro campo. A noi un Conte ter retto da Mastella andrebbe benissimo. Sarebbe l'apoteosi, guadagneremmo voti ogni giorno. Perché argomenta un esponente lumbard ci presenteremmo in campagna elettorale con il manifesto di Di Maio che fino a qualche giorno fa parlava di vincolo di mandato e con la faccia di Zingaretti che accetta gli Scilipoti». Insomma «sarebbe un piacere andare in piazza e gridare all'ennesimo golpe del centrosinistra».

Per ora ogni energia è spesa per serrare i ranghi, per invitare i più dubbiosi a non ascoltare «sirene perdenti», per non perdere alcun pezzo in Parlamento. Brunetta, Polverini e Letta i nomi più ricorrenti al tavolo. «Sono loro spiega un big del partito di via Bellerio - che si stanno muovendo per costruire il perimetro contiano». Far fuori adesso il presidente del Consiglio vuol dire avere un'autostrada per le prossime elezioni, «anche perché il Pd è politicamente morto con questa operazione», osserva un esponente di FdI. «Mi rifiuto di pensare che gli italiani e lo stesso Mattarella possano subire un governo Conte-Grillo-Tabacci-Mastella-Scilipoti», sottolinea Salvini che prova la controffensiva anche nella campagna acquisti, cercando di sfilare i pentastellati delusi e disgustati «perché un conto e' il governo del cambiamento un conto è il governo del tradimento che cerca i Tabacci e gli Scilipoti di turno». «Non vanno da nessuna parte. L'unico orizzonte è il voto anticipato», rilancia Meloni mentre Tajani smentisce che i rosso-gialli possano giovarsi di un progetto centrista, modello Partito popolare italiano, e anche che ci possano essere senatori azzurri sulla via dell'astensione.

«Se non c'è una maggioranza forte e coesa che sostenga un governo autorevole in Parlamento meglio andare al voto quanto prima», osserva Lupi. «Non regaliamo voti», affermano anche Toti e Quagliariello.

