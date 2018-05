Il centrodestra in testa al ballottaggio può vincere per la prima volta a Udine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE COMUNALIUDINE Smorzato il terremoto grillino, in Friuli Venezia Giulia dilaga l'onda del centrodestra, che bagna non solo la Regione ma anche i territori dei Comuni chiamati a scegliere sindaci e amministratori per i prossimi cinque anni. Il colore azzurro di Forza Italia brilla di meno, ma la Lega Nord di Matteo Salvini traina la coalizione con la forza di un trattore che corre spedito, agevolata anche da un'astensione elevata.IL BASTIONE DI UDINEGià conquistati tre Comuni capoluoghi su quattro (la roccaforte Gorizia e i municipi di...