LA STRATEGIA

ROMA «Al voto, al voto». Nessuna alternativa. Né quella di un esecutivo a guida centrodestra, né tantomeno un esecutivo di unità nazionale. I leader del centrodestra si sono presentati al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per invocare le elezioni. Non c'è alcuna maggioranza politica in Parlamento e né una prospettiva di un esecutivo di tecnici all'orizzonte, hanno sottolineato alla prima carica dello Stato.

E così in un solo colpo tutti coloro che all'interno dell'alleanza evocavano altri piani, magari per evitare che il partito del non voto andasse in soccorso del premier Conte, sono stati messi in minoranza. Così Giorgetti, il numero due dei lumbard, così i tanti parlamentari del partito di via Bellerio che non pensano ci sia sullo sfondo l'ipotesi delle urne e soprattutto così gli azzurri che non intendono seguire la linea Salvini-Meloni. Senza contare che i centristi, seppur orfani di Cesa, di fronte al voto potrebbero aprire al piano di rafforzamento della maggioranza, anche se ieri gli attacchi dei pentastellati di Di Maio e Di Battista hanno congelato le trattative. La vera offerta per chi vorrà vestire i panni del costruttore' è quella della legge elettorale. Questa mattina si terrà una riunione alla quale parteciperanno il ministro D'Incà e i componenti della commissione Affari costituzionale della Camera proprio per cercare di capire se è possibile accelerare sul proporzionale. «E' un amo a Forza Italia», dice senza mezzi termini un big del fronte rosso-giallo.

IL MURO FDI

Il fatto è che Fratelli d'Italia non si è smossa di un centimetro dalla sua posizione iniziale. E il Capitano lumbard ha deciso di tenere la barra dritta, di chiudere la porta ad altri scenari. E pure FI con Tajani ha indicato la stessa direzione. «Ci fidiamo solo degli italiani», scandisce Salvini, «non si può continuare ad assistere alla compravendita dei senatori, a un governo senza idee, visione, senza maggioranza». «La nostra convinzione - aggiunge dal canto suo Meloni - è che il problema non sia semplicemente il governo ma questo Parlamento, che non può risolvere i problemi della nazione e che non può dare all'Italia una maggioranza compatta per fare le cose coraggiose delle quali c'è bisogno». Tajani è stato comunque più morbido: «Abbiamo espresso al Capo dello Stato la nostra grande preoccupazione per la crisi economica, sanitaria ed occupazionale dell'Italia. Di fronte a queste difficoltà, la maggioranza non ha i numeri per governare e per risolvere le grandi questioni che ci troviamo di fronte», ha osservato.

I gruppi di FI sono in fibrillazione, una parte dei parlamentari guarda alla cosiddetta maggioranza Ursula', cioè ad un accordo tra Pd, M5S e Forza Italia. «Noi puntiamo a restare nel centrodestra ma osserva uno di quelli attenzionati dalla maggioranza non vogliamo le elezioni. Se i leader pensano a questa opzione sappiano che hanno sbagliato strada». «In questo modo il ragionamento di chi nel centrodestra teme di non essere ricandidato Salvini e Meloni lasciano spazio a Renzi di rientrare in partita con il premier e soprattutto spinge tanti di noi nelle braccia del presidente del Consiglio».

LE TRATTATIVE

Sono una decina i deputati che stanno discutendo con il premier. Una decina anche i senatori. Due giorni fa uno dei pontieri di FI ha così cercato di convincere i dubbiosi: «Ho parlato con Conte. Mi ha detto che sta cercando figure spendibili, che vuole un'operazione politica per poi scendere in campo. Io fossi in voi ha detto il deputato ad un gruppo di giovani forzisti ci penserei, se restate in FI il rischio è che per voi non ci sia futuro». La spinta per creare le condizioni per un governissimo è sempre più forte. La pensa così il governatore della Liguria Toti: «Se Conte non dovesse trovare i numeri per trovare la maggioranza il centrodestra la sua tesi - dovrebbe essere disponibile a dare un proprio contributo, valutando la possibilità di creare un altro governo in questo Parlamento, perché le elezioni al momento sono una strada difficile».

A sparigliare ancora di più le carte nella coalizione ieri è stata la vice presidente della Camera Carfagna: «La sola prospettiva patriottica in questo momento sarebbe - ha osservato - un governo di salvezza nazionale, con una guida autorevole e un sostegno largo, nel quale tutti remino nella stessa direzione». In tanti guardano ancora all'ex numero uno della Bce Draghi o all'ipotesi Cartabia o Cottarelli. Così anche una parte della Lega. «Mattarella è molto consapevole dei rischi e delle preoccupazioni» del Paese, ha tagliato corto l'ex ministro dell'Interno che, al pari di Meloni e Tajani ha denunciato il suk della maggioranza sulle poltrone.

