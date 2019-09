Il centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Vedo un affollamento al centro dove però non sono più sicura che ci sia un elettorato. Anche perché per troppo tempo si è confuso il moderatismo con l'inciucismo. Come se per essere moderato uno dovesse per forza essere anche un voltagabbana. Gli italiani lo hanno capito e chiedono una proposta politica chiara, non urlata, basata su proposte concrete». Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, risponde al telefono sospendendo per qualche minuto la preparazione della tradizionale festa della destra italiana di Atreju, in programma...