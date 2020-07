IL PERSONAGGIO

Noi siamo i Puri, gli altri sono i Peccatori. Lo schema Rutte, il cattivissimo Mark, il frugalissimo premier olandese, non è molto complicato. E affonda in quell'etica del rigorismo protestante per cui c'è sempre uno scialacquatore papista - ma sarebbe meglio dire sudista - che pretende di comandare e di rovinare chi fa le cose con precisione e correttezza. E anche la Merkel, per Mark, è diventata più o meno una morbidona che chiude gli occhi davanti agli sprechi e alle pretese dei peggiori. Tra cui l'Italia. Ah, quanto era meglio - avrà pensato Rutte qualche volta in queste lunghe nottate di trattative - quando i tedeschi contro Roma mandavano direttamente i lanzichenecchi! Ma non ci sono più i teutonici di una volta.

Ci sono invece, al Nord, tipi levantini come Mark che ha mostrato in questi 10 anni la capacità opportunistica di restare sempre al potere, alleandosi con destra, centro, ecologisti e sinistra. Perciò si è procurato il soprannome di Mister Teflon, per l'abilità a lasciarsi scorrere addosso tutto e il contrario di tutto. Lo troveremo, al prossimo vertice del consiglio europeo, nel taschino di Conte come nuova pochette? Per ora, non è aria: «Ho fatto ballare i Paesi del Sud, in questi giorni, e se non c'ero io chissà che cosa avrebbero combinato qui a Bruxelles», si vanta il cattivissimo Mark. Il quale ha come principale obiettivo quello di costruire un'Europa esclusivamente mercantile e assolutamente estranea ad ogni disegno di unione politica ed economica. Se il post-Covid impone discontinuità su tutto, Rutte crede invece che occorra cambiare il meno possibile. Con il rischio che stando fermi si affondi o meglio affondino gli altri, quelli che ai suoi occhi se lo meritano.

IMPERO ROMANO

Con Conte il corpo a corpo, specie nelle ultime ore, è stato fittissmo. «Giuseppe è un buon lottatore», concede Mark. E in una delle fasi più drammatiche l'altra notte il premier italiano ha detto al collega: «Se riesci ad abbassare la quota dei sussidi a fondo perduto, sarai l'eroe per qualche giorno in Olanda ma poi la pagherai agli occhi di tutti i cittadini europei». Lui ha fatto spallucce: «Chi vivrà vedrà». E comunque non è un tipo banale il cattivissimo Mark. E capisce, anche quando non le condivide, le gerarchie: basti pensare che quando si prende una pausa dalla sua frugalità va a mangiare con la sorella (è scapolo) nel ristorante italiano prediletto, dove ha anche invitato Conte: si chiama l'Impero Romano. L'aver poi intostato lo scontro con il premier italiano ha giovato a entrambi: perché si sono presi tutta la scena, e possono dire di aver vinto entrambi.

Agli amici confessa: «Non è che sono cattivo, è solo che quello lì...». E quello lì sarebbe Geert Wilders, il rivale ultra-sovranista che Rutte ha in casa e che rischia di soffiargli il posto nelle elezioni del 2021 se Mark il frugale si mostra cedevole con quei Paesi che, Italia, Spagna, Portogallo e un po' anche Francia, nell'ottica di certo fanatismo nordico sono un Club Med. Buoni al massimo per trascorrerci le vacanze e non come sono in realtà delle economie importantissime e produttive, cuore del pil europeo.

CALVINISMO

Ha l'alterigia calvinista Rutte di ripetere che «la solidarietà non è gratis». E in questi giorni e notti gli è stato ribattuto: «Lo sappiamo benissimo. Ma l'elasticità è d'obbligo e nell'interesse di tutti». In questo Mark - che intanto ha strappato però un mezzo pareggio - sarebbe dovuto andare a lezione dal suo connazionale Erasmo da Rotterdam, l'europeista più precoce e lungimirante. E chissà se la prossima volta, visto che il tipo è imprevedibile, Rutte non si presenterà al consiglio dei 27 senza avere come adesso sulle labbra il totem delle «condizionalità» - che sono le nuove forme di redenzione da imporre ai Paesi finanziariamente ritenuti colpevoli - ma tenendo sotto l'ascella gli erasmiani Colloquia.

Mario Ajello

