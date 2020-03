IL CASO

VO' EUGANEO (PADOVA) Esce da Vo' prima che le forze dell'ordine blindino il paese in quarantena per l'emergenza Coronavirus. L'obiettivo? Non rinunciare alla bella settimana bianca prenotata in Val di Fiemme, in Trentino. Non fosse stato per l'incidente che l'ha visto protagonista, probabilmente nessuno si sarebbe accorto di nulla. E invece venerdì, sci ai piedi, il cinquantenne evaso è ruzzolato malamente scendendo a serpentina da una pista imbiancata del comprensorio Obereggen, si è rotto un femore e così è finito in ospedale a Cavalese. Proprio lì è crollato il palco. I medici si sono accorti immediatamente della sua provenienza: Vo', sconosciuto (o quasi) comune padovano, balzato agli onori delle cronache per i suoi 90 abitanti infettati dal Coronavirus.

L'ALLARME

Il paziente, la cui presenza aveva mandato in allarme l'intera struttura sanitaria, così è subito stato segnalato ai carabinieri. E, non fosse per il femore rotto - Vendetta del Karma come ha ironizzato un suo compaesano alla notizia - gli è andata bene: il tampone faringeo è risultato negativo e nonostante non fosse in quarantena non si prenderà nemmeno una multa. Sì, perché il furbetto non ha forzato il blocco, è riuscito a uscire dalla cittadina padovana prima che venisse istituito. E dunque non gli sono state applicate le disposizioni dell'articolo 650 del Codice Penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Il cordone sanitario è stato istituito a Vo' la mattina di lunedì 24 febbraio, ma il cinquantenne era arrivato in val di Fiemme già la domenica. Quasi finita la settimana bianca, è rimasto vittima dell'incidente ed è finito in ospedale, dove la sua presenza ha suscitato qualche momento di panico. Il cinquantenne è stato trasferito immediatamente dal pronto soccorso di Cavalese all'ospedale di Trento, dove ha anche subito un intervento urgente per la riduzione della frattura al femore. Qui è stato sottoposto al tampone faringeo, risultato negativo. In attesa del referto, però, per tre giorni il paziente è rimasto ricoverato in isolamento. Dimesso, sta trascorrendo la sua convalescenza da alcuni parenti fuori Vo'. Il sindaco Giuliano Martini condanna il fatto: «E' uscito prima del blocco, quindi poteva farlo. Certo è che sarebbe stato più prudente accertarsi di essere negativo prima di andarsene».

