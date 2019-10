IL CASO VIGONOVO (VENEZIA) Pollice in alto, soddisfatto, in posa come una bella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVIGONOVO (VENEZIA) Pollice in alto, soddisfatto, in posa come una bella foto scattata in vacanza, in totale relax. Peccato che avesse appena travolto due ciclisti con una potente Audi Coupè, andando contromano in fase di sorpasso.Succede a Vigonovo, provincia di Venezia, al confine con la provincia di Padova. Mentre i due ciclisti, entrambi di Noventa Padovana, venivano portati in ospedale dopo il violento impatto, i tre ragazzi che erano a bordo dell'auto che li aveva appena investiti se ne stavano belli comodi appoggiati al...