Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVIGODARZERE (PD) A soli 11 anni rapina due coetanei insieme a tre complici di appena 14. Identificata e denunciata una baby gang a Vigodarzere. I fatti risalgono a sabato pomeriggio quando il paese era in festa in occasione della manifestazione estiva Vigo....estate: approfittando della confusione, del frastuono e del via vai di persone, tra bancarelle e musica, il gruppetto ha preso di mira due ragazzini di 12 anni, entrambi residenti...