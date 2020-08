IL CASO

VICENZA Arresto convalidato in stato di libertà, con processo fissato per il 18 settembre: è quanto ha deciso il giudice di Vicenza per il 21enne cubano diventato un caso sui social dopo la diffusione delle immagini che lo mostrano mentre viene afferrato al collo da un poliziotto. Secondo gli agenti, che dell'episodio hanno fornito una versione diametralmente opposta, il ragazzo ha tentato la fuga dopo essersi rifiutato di esibire i documenti durante un controllo. È accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La sequenza di 58 secondi si limita solo al gesto dell'agente, mentre vi sarebbero altri video che ricostruiscono la vicenda in modo più ampio. Per questo il giudice ha dato tempo alle parti di raccogliere testimonianze e ulteriori immagini.

Contemporaneamente è partita una indagine interna voluta dal questore Antonino Messineo. «Nessuno dei miei uomini ha comportamenti razzisti - ha detto - C'è l'uso della forza ma non della violenza gratuita». L'inchiesta interna servirà «per valutare il contesto in cui è avvenuto l'episodio. Visioneremo con attenzione i vari filmati, quelli delle telecamere di videosorveglianza e i video presenti sul web, non solo quelli già visti». La situazione, per il questore, è degenerata quando il giovane, più volte invitato ad allontanarsi dai poliziotti ma anche dai suoi stessi amici, ha rifiutato di fornire le generalità per l'identificazione.

Durante tutta l'udienza di convalida dell'arresto, sit-in davanti al tribunale di una quarantina di ragazzi dei centri sociali a sostegno dell'amico: «Basta abusi in divisa», questo il loro striscione. E il legale del ventunenne non esclude che «la famiglia possa decidere di fare causa all'agente».

