VERONA Una lettera ai genitori dei loro 4200 studenti veneti, sottoscritta assieme all'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, per evidenziare quella che giudicano «una grande discriminazione» generata tra scuola statale e centri di formazione professionale dal decreto Conte del 1° marzo che ha portato alla chiusura delle scuole. L'ha scritta e inviata ieri l'Enaip Veneto sottolineando che se «per gli studenti della scuola statale sarà comunque ritenuto valido l'anno scolastico, non lo è in egual misura per i 160.000 studenti italiani delle scuole di formazione professionale». Una missiva che riprende l'appello lanciato giorni fa da FormaVeneto, realtà che unisce 120 istituti professionali del Veneto, dall'Enaip al Salesiani, dagli Stimattini all'Opera Montegrappa di Treviso. E spedito a tutti i parlamentari veneti. «I nostri studenti sono tenuti a una frequenza non inferiore al 75% delle 990 ore previste - precisa Giorgio Sbrizza, amministratore delegato di Enaip Veneto e vicepresidente di FormaVeneto -. Tutto questo perché il Governo non ha recepito le modifiche, fatte in 15 giorni, dall'Unione europea al Fondo sociale che finanzia questi corsi. Il risultato è che i nostri studenti ed i loro insegnanti sono costretti ogni giorno a seguire dalle 5 alle 8 ore di lezione su computer, tablet o telefonino». E ora gli studenti rischiano di perdere l'anno, «perché magari abitano in zone dove non c'è internet o non hanno un tablet e non riusciranno a fare il 75% delle ore di lezione». E gli istituti rischiano di vedersi decurtati i fondi previsti, «sempre per il non raggiungimento delle 990 ore di lezione», spiega don Alberto Poles, presidente di FornaVeneto. Una situazione che in Veneto riguarda ben 20mila studenti, pari al 10% del totale degli allievi della Regione.

