IL CASOVERONA Avrebbe soffocato le due figlie di 3 e 11 anni con un cuscino, mentre dormivano. Poi la mamma di origini Srilankesi, sarebbe fuggita, forse per suicidarsi gettandosi nel fiume Adige che scorre a 100 metri dalla casa d'accoglienza Porto delle mamme del Comune di Verona a Porto San Pancrazio, grosso quartiere ad Est della città. Un centro d'accoglienza per donne con figli vittime di violenze in famiglia. Una casa che avrebbe...