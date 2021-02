Il CASO

VENEZIA «Voglio sapere quante scuole hanno accantonato i banchi con le rotelle e se al ministero sono stati certificati come idonei prima di essere distribuiti ai ragazzi». L'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan avvia un'indagine sui banchi anti-Covid acquisiti dal Governo per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe e rimessi ora in magazzino. La ragione principale dell'accantonamento dei banchi sarebbe che favoriscono l'insorgere di mal di schiena nei ragazzi. Sono novemila quelli giunti nelle scuole venete su richiesta dei dirigenti scolastici. In realtà non sono dei veri e propri banchi scolastici per ragazzi, ma sedute mobili per adulti impropriamente utilizzate in aula e che quindi poco si adatterebbero a studenti delle scuole elementari e medie.

IL PROBLEMA

All'assessore era già giunta segnalazione da alcune scuole venete che, ritenendo inadatte agli studenti le nuove sedie con ruote e ripiano per scrivere, le avevano messe da parte. «Ci sono presidi che hanno anche chiesto ai Comuni la disponibilità di magazzini dove poterle accatastare» spiega Donazzan che già oggi inizia l'opera di approfondimento scrivendo ai sindaci e al commissario Domenico Arcuri. Specie alla luce di quanto sollevato da Daniela Avanzi, segretaria veneta dello Snals, all'incontro tra Regione, Direzione scolastica e rappresentanti sindacali sulla ripresa da oggi delle lezioni in classe alle superiori per il 50% degli studenti.

«Oltre a bocciare interventi assurdi e poco salutari, come lo sono i banchi con le rotelle che sono stati ritirati dai plessi scolastici in cui erano stati introdotti perché erano causa di mal di schiena - continua l'assessore - voglio fare un'indagine conoscitiva per verificare se sono stati certificati e ritenuti idonei alla salute fisica dei ragazzi». Ricordando che in questa operazione Regione e uffici scolastici territoriali sono stati scavalcati e il ministero ha contattato direttamente le scuole.

L'INDAGINE

Banchi al centro di polemiche già all'inizio quando alcune Regioni ne avevano ordinati tanti quanto il numero degli studenti e altre, come il Veneto, erano state particolarmente parsimoniose. «Io stessa - ricorda Donazzan - avevo sollevato il caso alla Conferenza Stato-Regioni». Poi altro polverone perché sono arrivati in ritardo, ad avvio anno scolastico nessuna scuola veneta li aveva ancora ricevuti. E infine quando sono giunti sarebbero anche risultati inadatti alla salute dei ragazzi. Il tutto passando attraverso un'indagine della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza che punta a fare chiarezza sull'acquisto dei 430mila banchi mobili a livello nazionale.

