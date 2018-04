IL CASO VENEZIA Una bambina che torna da scuola sconvolta da Charlie Charlie,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Una bambina che torna da scuola sconvolta da Charlie Charlie, uno di quei giochetti a sfondo spiritico che spopolano tra i giovanissimi. Nella casa-famiglia delle terraferma veneziana che la ospita altri si spaventano per presunti eventi misteriosi: porte che si muovono, rumori strani... Un'educatrice, in particolare, invita la piccola a pregare e si rivolge pure a un esorcista. Risultato: la fondazione religiosa che gestisce la comunità lascia a casa la dipendente. Un licenziamento per giusta causa soprannaturale, si potrebbe...