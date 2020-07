IL CASO

VENEZIA Un viaggio di lavoro in Bosnia-Erzegovina, poi il ritorno in azienda, in famiglia e in società, fra incontri ravvicinati e cene affollate, senza che l'imprenditore potesse immaginare di essere infetto. L'ultimo focolaio del Veneto è scoppiato così, attorno a una ditta del Basso Vicentino, dove ora si contano 5 nuovi positivi e 50 persone in isolamento domiciliare. Fra loro anche il consigliere regionale Joe Formaggio, benché risultato negativo al Coronavirus.

LA TRASFERTA

All'origine della vicenda c'è la trasferta nel Paese della ex Jugoslavia, teatro in questo periodo di una consistente ripresa dei contagi: tra il 22 e il 29 giugno, la Bosnia-Erzegovina ha registrato un aumento settimanale dei casi confermati pari al 19,7%. Protagonista della missione uno dei titolari della Laserjet di Pojana Maggiore, azienda metalmeccanica che conta 170 dipendenti e una controllata nei Balcani. L'uomo è rincasato in auto con due colleghi, ma senza alcun sintomo, motivo per cui ha partecipato senza alcun timore ad appuntamenti professionali e incontri conviviali, fra cui uno con un centinaio di invitati. Situazioni e numeri che spiegano l'imponenza della campagna epidemiologica sviluppata dall'Ulss 8, dopo che l'industriale ha accusato alcuni problemi respiratori, è stato sottoposto al tampone ed è finito ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, fortunatamente non in gravi condizioni.

LA RETE

Le autorità sanitarie hanno ricostruito la rete dei contatti attorno all'imprenditore, arrivando a individuare altri 4 positivi e a isolare una cinquantina di persone, fra cui Formaggio, ex sindaco di Albettone, anche se poi il suo tampone ha escluso l'infezione. «Ritengo il focolaio assolutamente sotto controllo ha dichiarato il direttore generale Giovanni Pavesi all'emittente televisiva Tva ma invito a prestare la massima attenzione nei ritorni dall'estero. La raccomandazione, per chi esce ed entra, è di monitorare sempre il proprio stato di salute. Ora ci stiamo preparando per un autunno che potrebbe essere a rischio. Ma l'ospedale, per come lo stiamo attrezzando, e i servizi territoriali, per come li stiamo affinando, ci dicono che dovremmo aver accantonato i problemi affrontati nei mesi scorsi».

IL BOLLETTINO

Oggi il governatore Luca Zaia farà il punto della situazione. «Sono stato informato immediatamente dal dipartimento Prevenzione del focolaio Covid di Vicenza ha dichiarato e sto seguendo nei minimi dettagli la questione. Si sta provvedendo a fare la contabilità dei positivi, per fortuna pochi, e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con loro». Il bollettino aggiornato a ieri sera arriva così a contare in Veneto altri 15 casi, per un totale di 19.310 dall'inizio dell'emergenza. I soggetti in isolamento fiduciario salgono a 763, ma le Terapie Intensive restano ferme a 8 ricoverati (tutti negativizzati) e in area non critica i degenti scendono a 172 (di cui solo 20 ancora positivi). Un altro decesso rirtocca invece a 2.023 la conta delle vittime dal 21 febbraio.

Angela Pederiva

