VENEZIA Un ospedale da campo o un tendone vuoto? Al momento quello donato dal Qatar in pompa magna, con grandi elogi e ringraziamenti, è un tendone vuoto. Climatizzato - aria condizionata d'estate, riscaldamento d'inverno - ma vuoto. Senza letti, senza respiratori, senza macchinari. Il posto ideale per una fiera, una sagra, un evento, di sicuro non per ricoverare i malati. Tanto che ieri mattina il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha preso carta e penna: gentile signor emiro, ci avevate promesso un ospedale da campo chiavi in mano, venite a finirlo o no?

L'ammissione è stata fatta da Zaia in conferenza stampa quando gli è stato chiesto se, visti i dati confortanti sui minori contagi da coronavirus, era immaginabile un imminente smontaggio dell'ospedale del Qatar allestito a Schiavonia. «Noi abbiamo ricevuto in dono un ospedale da campo da 500 posti, chiavi in mano, ma adesso è come se fosse nel limbo - ha detto il presidente della Regione - Hanno spedito sette aerei per portare il materiale, sono arrivati 23 ingegneri per insegnarci a installarlo, ma mancano ancora le attrezzature, è tutto da allestire. Se non viene allestito resta un tendone da 5mila metri quadri di cui non ce ne facciamo niente. Proprio stamattina ho scritto all'emiro: il dono era un ospedale chiavi in mano».

Tutto era cominciato 50 giorni. L'8 aprile 2020, all'aeroporto di Verona Villafranca era atterrato l'aereo qatariota che aveva trasportato la prima parte del regalo di Tamim bin Hamad al-Thani, noto anche per essere il patron del Paris Saint-Germain. «In maniera concreta il Qatar vuole dimostrare di essere vicino all'Italia in questo periodo difficile. Usciremo da questa emergenza e lo faremo insieme», aveva dichiarato Abdulaziz bin Ahmed Al Malki Al Jehani, ambasciatore in Italia. «Questo materiale è importante per la fase 2 del Governo, che ci consentirà di costruire ospedali dedicati al Covid nelle regioni o comunque che ci permetteranno di liberare ospedali Covid», aveva commentato il ministro Luigi Di Maio. 50 giorni dopo non c'è neanche un letto. Verrà finito? Zaia si è detto fiducioso: «Non ho motivo di pensare che non venga completato». Ma intanto ha inviato una letterina: caro emiro, lo finiamo il tendone?

