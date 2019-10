CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Un'ombra sull'icona del bandito con il sorriso. Perché se sulla caratura criminale del passato di Felice Maniero non ci sono dubbi, è altrettanto vero che la sua figura ha sempre avuto quell'aura di fascino di cui si fregiano gli eroi negativi. Ma se il cervello delle rapine all'aeroporto Marco Polo o al Des Bains, del sequestro della reliquia del Santo, delle evasioni da film, finisce in carcere per aver maltrattato la moglie, il proverbiale asino non solo casca, ma precipita in quell'abisso che spesso diventa anticamera...