IL CASO VENEZIA Tra donne con carattere di ferro, evidentemente, ci si capisce. Sarà per questo che Elisabetta Trenta, ministro della Difesa con un lungo passato nell'Esercito, non si è fatta pregare per una dichiarazione sul caso di presunto nonnismo nei confronti della ventenne allieva dell'Accademia aeronautica di Mira (Venezia), Giulia Jasmine Schiff: «È un fatto gravissimo, ancora più grave perché riguarda una donna. C'è un'indagine in corso e chi deve pagare, pagherà». Il video girato nel giorno del Battesimo del volo (il rito...