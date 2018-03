CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Tornano le recensioni su TripAdvisor e sparisce l'insegna dall'Osteria Da Luca a San Marco. Cambio di look per il locale che aveva chiesto 1.143,00 euro di conto a quattro studenti giapponesi lo scorso dicembre, finendo nell'occhio del ciclone mediatico. La tenda di colore rosso sopra alla vetrina che riportava il nome dell'esercizio in grossi caratteri bianchi Osteria Da Luca è stata sostituita con un'altra simile ma anonima, senza scritte.L'INSEGNA Il nome sopra all'ingresso identificava il locale per chi lo cercava alle...