IL CASO

VENEZIA Tamponi molecolari (quelli del professor Andrea Crisanti) o tamponi rapidi (quelli del dottor Roberto Rigoli che danno il risultato in una manciata di minuti)? Il caso sollevato dagli esperti del Cs veneto, il Comitato scientifico nominato dalla stessa Regione appena scoppiata la pandemia, è stato girato al ministero della Salute perché venga fatta chiarezza, ma nel frattempo il governatore Luca Zaia ha puntualizzato: «L'altro giorno abbiamo fatto 53mila tamponi di cui 17mila molecolari e 36mila rapidi. Da questi ultimi abbiamo trovato circa 2.500 positivi. Contagi che altrimenti non avremmo mai trovato». Si andrà dunque avanti con l'ultimo Piano di sanità pubblica, quello datato ottobre 2020, che prevede anche per il personale sanitario il test rapido ogni 8 giorni, ma - ed è qui che gli esperti hanno sollevato obiezioni - prevede il molecolare per i pazienti in previsione di ricovero programmato. Il ragionamento degli esperti è: se per chi deve essere ricoverato si prevede il tampone molecolare, perché ai medici in prima linea si fa il test rapido? Almeno lo si faccia ogni 4 giorni. La risposta della Regione è che il ministero ha detto che tampone molecolare e tampone antigenico rapido sono alternativi.

Intanto, il governatore Luca Zaia ha reso noto che i medici di base hanno aderito per il 94% alla campagna di tamponi e che ad effettuarli attualmente è il 53,8%. E chi non li farà? «Sarà sanzionato, come da accordo siglato». (al.va.)

