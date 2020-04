IL CASO

VENEZIA Strage dei nonni? Più che altro un massacro a leggere il terzo report sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie redatto dall'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità. Peccato che i dati non corrispondano alla verità. Uno su tutti: i morti. Secondo l'Iss gli anziani deceduti nelle case di riposo del Veneto dal 1° febbraio sarebbero 1.093, più dei morti complessivi per coronavirus in tutta la regione. Il bollettino diffuso dalla Regione aggiornato a ieri mattina dava infatti 918 persone morte in ospedale dal 21 febbraio e contando anche i decessi avvenuti in strutture non ospedaliere, principalmente nelle case di riposo, il totale era di 1.087. Dunque, come può l'Istituto Superiore di Sanità sostenere che solo nelle case di riposo ci sono stati più morti di quelli avvenuti anche nelle terapie intensive?

LA SMENTITA

Sulla vicenda è intervenuto l'assessorato alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto precisando che il dato è completamente errato. «Il dato riportato - recita la nota diffusa da Palazzo Balbi - deriva da una indagine telefonica, condotta dall'Iss che, in Veneto, ha interessato solo il 27% delle Residenze sanitarie per anziani. Secondo quanto appurato, l'indagine è stata condotta relativamente al periodo 1° febbraio-14 aprile attraverso questionari telefonici e online ai referenti delle Rsa, che hanno risposto su base volontaria. La rilevazione sulla mortalità nelle case di riposo per Covid 19 e/o sintomi influenzali ha interessato in tutto il Paese circa un terzo delle strutture: i risultati non sono quindi assumibili o comparabili con i dati assoluti e portano ad una rappresentazione lontana dalla realtà». Il Bollettino di ieri dava 1087 decessi in Veneto per Covid 19, di cui 345 nelle case di riposo con un tasso di mortalità del 15,7%, circa la metà del tasso medio nazionale. L'assessore Manuela Lanzarin ha precisato che dalle case di riposo ci sono circa 250 ricoverati negli ospedali.

Intanto è polemica tra Pd e Lega. Ai deputati dem Alessia Rotta e Diego Zardini che hanno chiesto al ministro alla Salute di commissariare la Regione Veneto, i parlamentari della Lega hanno consigliato di tacere: «Si preoccupino delle risposte che il loro governo non sta dando al nostro territorio e al Paese». Replica dei due dem: «La Regione Veneto ammetta l'ecatombe nelle Rsa». (al.va.)

