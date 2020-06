IL CASO

VENEZIA Stanotte saranno tre anni dalla strage della Grenfell Tower, il devastante incendio di Londra in cui i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi morirono insieme ad altri settanta inquilini. Tutti intrappolati in un palazzo ristrutturato con materiali pericolosi, nell'impreparazione dei vigili del fuoco a gestire l'emergenza, secondo i riscontri dell'inchiesta pubblica indipendente promossa dal Governo britannico. Per ciascuna di quelle vite, una proposta di accordo stragiudiziale offre un risarcimento «dalle 10 alle 60mila sterline, poco meno di 68mila euro», riferisce l'avvocato Maria Cristina Sandrin, che assiste la famiglia di Gloria. «Una cifra che non accetteremo mai», fanno sapere da Camposampiero papà Loris e mamma Emanuela. «È prematuro parlare di indennizzo», aggiunge Giannino, che insieme alla moglie Daniela a San Stino di Livenza ha perso il figlio Marco.I due fidanzati avevano 26 e 27 anni.

LE TELEFONATE

Le testimonianze dei genitori sono state cruciali nella ricostruzione della tragedia. «Non so se tutti ricordano sottolinea l'avvocato Sandrin ma durante le telefonate con i due ragazzi, mentre il fuoco avanzava, queste famiglie assistettero pressoché in diretta alla morte dei loro cari. Non accetteremo alcun accordo, io vado in Tribunale». Nelle registrazioni della terrificante notte fra il 13 e il 14 giugno 2017, resta la voce straziante di Gloria, costretta con Marco a rispettare l'ordine di stare fermi e ad attendere impotenti la fine, mentre le fiamme e il fumo divoravano la torre: «Avremmo bisogno di un miracolo... Sembra impossibile che tutto sia finito per noi due... Non posso credere che finisca così, non voglio crederci...».

IL DOLORE E LA RABBIA

Di quelle ore Antonio Roncolato, padovano di Maserà emigrato a Londra, il penultimo inquilino a uscire vivo dal condominio, ricorda tutto con dolore e con rabbia. «Di questi importi noi sopravvissuti non sappiamo niente dice per cui immagino che siano solo ipotesi o speculazioni. I nostri avvocati vanno con i piedi di piombo, per arrivare prima alla verità e poi ai risarcimenti. Ma purtroppo dalle indagini stanno uscendo fatti che mi fanno andare il sangue alla testa... Le aziende coinvolte nella ristrutturazione mentivano sapendo di mentire e ora si accusano l'una con l'altra».

LA RISTRUTTURAZIONE

La seconda fase dell'inchiesta, cominciata il 27 gennaio ma sospesa dal 17 marzo a causa della pandemia, è incentrata sul ruolo delle aziende coinvolte a vario titolo nella ristrutturazione della Grenfell Tower, avvenuta fra il 2012 e il 2016. Dagli atti risulta che è in corso un evidente scaricabarile fra i possibili responsabili civili. Exova, consulente per la sicurezza antincendio, punta il dito contro Rydon Maintenance, principale appaltatore per conto della proprietà, costituita dalla Tenant Management Organisation di Kensington e Chelsea: «Una decisione cruciale per il contenimento dei costi è stata quella di passare dal sistema di rivestimento a base di zinco a quello composito in alluminio: più economico, ma più combustibile». Harley Facades, subappaltatore del rivestimento, cita le rassicurazioni dei fornitori sul fatto che «i loro prodotti erano sicuri». Ma sia Celotex che Arconic, i produttori dei pannelli, ribattono che «la responsabilità per la progettazione e la costruzione della facciata del rivestimento spetta ai progettisti, agli appaltatori e ai consulenti coinvolti nel progetto». Contro-replica dei progettisti dello Studio E: «È deliberatamente fuorviante». E avanti così, in attesa della ripresa delle udienze, a partire dal 6 luglio. «La nostra determinazione a scoprire le cause del disastro rimane più forte che mai», si legge in una nota della squadra d'inchiesta, che alla vigilia del terzo anniversario esprime vicinanza «a tutti coloro le cui vite sono state cambiate irrevocabilmente dal disastro e in particolare a coloro che hanno perso i propri cari in conseguenza di questo tragico evento».

LA COMMEMORAZIONE

A causa delle restrizioni per il Covid-19, questa volta la commemorazione sarà virtuale. Domani alle 11, attraverso i canali social del gruppo Humanity for Grenfell, saranno diffusi canti, preghiere, letture. E 72 secondi di silenzio, uno per ogni vittima. Non solo la torre, ma anche gli altri edifici del circondario, saranno illuminati di verde, il colore della speranza «di verità e giustizia» che da tre anni cerca di non morire.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA