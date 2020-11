IL CASO

VENEZIA Spetta al legislatore il compito di regolamentare il riconoscimento della omogenitorialità all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente.

Lo scrive la Corte costituzionale nella sentenza (la n. 230 del 2020) con cui ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale della legge sulle unioni civili e di quella sugli atti dello stato civile, sollevato dal Tribunale civile di Venezia nell'ambito di una causa avviata da due veneziane per ottenere entrambe di essere registrate all'anagrafe come madri del bambino concepito all'estero da una delle due (la cosiddetta madre gestazionale), mediante tecniche di fecondazione eterologa effettuate con il consenso determinante della seconda (la cosiddetta madre intenzionale). Figlio poi nato in Italia.

La Corte, presieduta da Mario Rosario Morelli, scrive che «il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto dagli evocati precetti costituzionali», aggiungendo che «vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali».

«SENTENZA DELUDENTE»

Delusi dalla sentenza i legali che tutelano le due donne, gli avvocati Patrizia Fiore, Valentina Pizzol e Umberto Saracco: «C'è un bimbo di 3 anni ancora privo del riconoscimento di due genitori - spiega l'avvocatessa Pizzol - I bambini, i figli sono tutti uguali e non può esistere una differenza in base all'orientamento sessuale dei genitori: figli di serie A e di serie B. L'adozione? La stessa Corte la indica come strada percorribile e in casi particolari viene riconosciuta. Ma qui siamo in una situazione completamente diversa, questi non sono figli di altri, ma figli nati dalla fecondazione assistita per un progetto di famiglia. Non escludiamo il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Edu): anche la legge sulle Unioni civili è arrivata dopo una sentenza di quella Corte».

Dopo il pronunciamento della Consulta, la causa è destinata a proseguire di fronte alla giudice Silvia Barison, la quale dovrà comunque pronunciarsi sull'istanza delle due veneziane, le quali chiedono che venga dichiarata l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile di Venezia alla loro richiesta congiunta di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente. Ma la strada è tutta in salita.

Nella sentenza della Corte costituzionale viene precisato che «l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 della Costituzione». A sua volta, proseguono i giudici della Consulta, l'articolo 30 della Costituzione «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli» e la «libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che possa esplicarsi senza limiti».

Quanto infine all'asserita violazione dell'articolo 3 della Costituzione, la Corte rileva che la giurisprudenza ammette il riconoscimento in Italia di atti formati all'estero, ma ricorda che la stessa Edu lascia ai singoli Stati un ampio margine di manovra, soprattutto nelle materie che sottendono delicate questioni di ordine etico e morale.

Gianluca Amadori

