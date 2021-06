Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA «Sono ostaggio di un sistema senza regole. Vi prego riportatemi a casa dalla mia famiglia». Questa volta ha deciso di esporsi in prima persona. Marco Zennaro, il 46enne imprenditore veneziano detenuto in Sudan, ha scelto di raccontare il suo inferno. Mercoledì, dopo due mesi di prigionia in una cella del commissariato di Khartoum, sembrava che la missione della Farnesina avesse portato ai risultati sperati: l'imprenditore...