IL CASO

VENEZIA «Siamo di nuovo in prima linea ma stiamo affrontando questa guerra senza soldati e questa volta rischiamo di perderla: in Veneto mancano circa 1500 infermieri e circa 2000 operatori socio sanitari, le residenze per anziani sono vicine al collasso».

Roberto Volpe, presidente dell'associazione nazionale di settore Ancora e leader della rete venete Uripa, ha i toni accorati di chi si sente di camminare su un filo. «Nella prima emergenza Covid la nostra rete ha funzionato, le strutture dove si è manifestato il contagio a fine marzo sono state 55 (21 gravemente colpite) su un totale di 346 per oltre 32500 posti letto, e il numero dei morti è stato contenuto. Siamo stati i migliori d'Italia e forse anche d'Europa - racconta Volpe -. Ma oggi la situazione è diversa, non c'è un blocco totale e il virus si è già manifestato in oltre 120 residenze. Abbiamo letto ingiustificati attacchi quasi a voler dipingere gli enti come dei soggetti che non garantiscono la sicurezza dei loro ospiti. La verità è che di fronte al Covid oggi siamo più in difficoltà». «Nel Veneziano abbiamo avuto diversi casi e la situazione dal punto di vista del personale è già drammatica», aggiunge il presidente dell'Ipab Luigi Polesel. «A Treviso il virus è ufficialmente già entrato in due strutture», dice Mauro Michielon, presidente Israa. Volpe snocciola numeri da brivido sul fronte dell'assistenza: «L'Ulss 3 Serenissima veneziana ha 3900 ospiti nelle residenze per anziani e mancano almeno 180-200 infermieri e circa 150 operatori socio sanitari. A Treviso e Padova mancano almeno 280-300 infermieri». E il picco della pandemia sembra ancora lontano malgrado la nuova stretta decisa dal governo. «Fino a oggi speravamo di assumere gli infermieri che si laureavano a novembre, ma saranno tutti assorbiti negli ospedali del Veneto e sul mercato non ce ne sono altri», ricorda Volpe.

GOVERNO SORDO

L'allarme lanciato a inizio mese ma è caduto nel vuoto. «A inizio di ottobre abbiamo scritto al premier Conte, al ministro della sanità Speranza, a tutti i parlamentari, ai 500 sindaci veneti. Nessuno ci ha risposto - ricorda Volpe -. E anche in questo decreto non c'è un soldo per le residenze per gli anziani e vediamo tante risorse sprecate in sussidi e ci accusano di pagare poco il personale: noi applichiamo il contratto nazionale. La Regione ha raddoppiato i corsi per gli operatori, ma non può farlo per gli infermieri». Ma cosa è cambiato da marzo in Veneto? «Oggi i nostri 30mila dipendenti quando tornano a casa rischiano di prendersi il virus perché non c'è il lockdown totale - sentenzia Volpe -. Le nostre residenze sono sicure, ma il contagio arriva da fuori. Nei prossimi giorni se non arriveranno restrizioni particolari nei territori il 90% delle nostre strutture capitolerà», la profezia raggelante. Ma Volpe non s'arrende ed è pronto a pescare infermieri nell'Est e in Sud America. Come nel 2001.

Maurizio Crema

