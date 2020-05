IL CASO

VENEZIA Si fa presto a dire «sanificazione»: ma cosa significa davvero? A chiederlo è la Cna del Veneto, lanciando l'allarme sulla possibile esclusione di almeno 2.400 imprese di pulizie dal volano economico generato dal decreto Rilancio. Il provvedimento del Governo prevede un credito d'imposta (fino a 60.000 euro, il fondo è di 200 milioni) per mettere in sicurezza ambienti e strumenti rispetto al rischio di contagio, ma sulla questione si pone un problema lessicale che alimenta il rischio di confusione e speculazione.

IL GLOSSARIO

Il tema è così sentito che l'Istituto superiore di sanità si è sentito in dovere di prevedere un apposito glossario, all'interno del rapporto Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19, pubblicato una settimana fa. Si comincia appunto con la sanificazione: «È un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti». E allora che cos'è la pulizia? Ciò per cui «si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente - i due termini sono equivalenti - che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica». E la connessa disinfezione? «È un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute». Prima della disinfezione avviene l'igienizzazione, che «è l'equivalente di detersione», la quale a sua volta «consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica». L'ultimo livello è invece la sterilizzazione: «Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore».

LA CATEGORIA

Qual è il guaio? Lo spiega Fabio Fiorot, responsabile della categoria imprese di pulizia della Cna, che in Veneto sono 2.684 per un totale di 35.581 addetti. «Quelle che sono autorizzate alla sanificazione spiega sono solo il 3% (84, ndr.). A questa percentuale si aggiunge un 7% di imprese che hanno potuto ottenere l'abilitazione alla sanificazione perché congiunta all'attività di disinfestazione e derattizzazione». Dunque sono più di 2.400 le ditte che, non operando nella sanificazione in senso stretto, rischiano di rimanere fuori dal business. Un'esclusione ingiustificata, secondo l'associazione di categoria, alla luce delle direttive sanitarie in materia: «Le prescrizioni contenute nella circolare numero 5443 del Ministero della Salute individuano gli specifici interventi di pulizia e disinfezione necessari ad evitare i rischi di contagio con l'utilizzo di appositi prodotti. Si tratta di attività abitualmente svolte dalle imprese professionali del settore delle pulizie e non solo da imprese abilitate alla sanificazione».

LA CIRCOLARE

Cosa dispone il testo ministeriale, emanato il 22 febbraio, per la «pulizia di ambienti non sanitari»? Ecco il passaggio della circolare: «A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro». Dunque candeggina e disinfettante.

