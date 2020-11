IL CASO

VENEZIA Roberto Ciambetti non ha fatto nomi, né di consiglieri regionali, né di gruppi. Ma la tirata d'orecchi del presidente dell'assemblea legislativa del Veneta è stata dura. Perché se qualcuno a Palazzo Ferro Fini risulta positivo al coronavirus, deve informare i colleghi. E chi, per altre vie, ne viene a conoscenza, deve avvisare la struttura. Il caso è quello di Joe Formaggio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia che lunedì ha saputo di essere positivo al Covid. Solo che il meloniano vicentino si è limitato a fare un comunicato ai giornali, ma non ha avvisato Palazzo Ferro Fini. E nessuno dei suoi colleghi consiglieri di FdI ha informato la struttura. Ciambetti, in una lettera ai capigruppo, ieri ha scritto di averlo saputo dagli organi di informazione: ha espresso solidarietà al consigliere positivo, ma ha anche detto che «tutte le persone che ne erano a conoscenza e che non hanno informato la presidenza di questo consiglio hanno dimostrato mancanza di quel senso civico che ci vede tutti a collaborare affinché il contagio non fermi la macchina istituzionale fatta da consiglieri, dipendenti e addetti che hanno diritto di lavorare in condizioni di sicurezza». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA