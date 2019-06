CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Renato Chisso torna alla carica con il suo avvocato, Antonio Forza, sulla questione dei soldi. Il 26 giugno Forza presenterà un altro ricorso in gergo tecnico si chiama incidente di esecuzione - con il quale cercherà di convincere i giudici del Tribunale di Venezia che non è da Chisso che devono andare a cercare i quattrini. «Perché io soldi non ne ho presi e continuerò a dirlo finché vivo, ma in particolare non ho preso quei 2 milioni di euro che adesso mi chiedono di restituire. Curiosamente non vanno a chiederli...