IL CASOVENEZIA Questa volta, nell'inventario dei motivi per cui l'ultimo processo a Marco Zennaro si iscrive all'eterno rinvio, c'è l'assenza in aula di chi l'ha denunciato. Spiegazione: ieri, di fronte al giudice civile di Kartoum (capitale del Sudan) era in programma l'udienza civile aperta dopo l'esposto di Abdallah Esa Yousif Ahamed, zio di Mohamed Hamdan Dagalo detto Hemeti, il generale sudanese a capo delle milizie che ora è al...