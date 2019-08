IL CASO VENEZIA Prima di Bibbiano, c'è stata Padova. Un caso piccolo per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Prima di Bibbiano, c'è stata Padova. Un caso piccolo per le statistiche, ma grande per le sofferenze, patite da una famiglia del Veneziano su cui per nove mesi sono gravati i sospetti di maltrattamenti nei confronti di una neonata, mossi da alcuni medici dell'Azienda Ospedaliera ma infine cancellati dai magistrati del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica. Per questo ora che la bimba è tornata a casa, i suoi genitori hanno deciso di fare causa alla struttura sanitaria, chiedendo un risarcimento danni di...