IL CASO

VENEZIA Preoccupazione bipartisan per il futuro delle emittenti locali venete. Sull'argomento ieri sono intervenuti il vicepresidente del consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco (Lega) e il sindacalista Nicola Atalmi, della Slc Cgil Veneto. La legge di bilancio del 2018 stabilisce infatti la vendita all'asta delle frequenze per la diffusione della tecnologia 5G, che ha fruttato ben 6,5 miliardi per le casse dello Stato. Ciò comporta la necessità di liberare quelle frequenze e trasferire il sistema radiotelevisivo nazionale e locale sulle frequenze rimaste a disposizione. Di qui la preoccupazione.

I TIMORI

«La messa all'asta delle frequenze per la diffusione del 5G - ha detto Finco - con il conseguente trasferimento del sistema radiotelevisivo nazionale sulle frequenze rimaste libere, può comportare fin dai prossimi mesi un grave rischio per il pluralismo informativo, soprattutto quello locale. Sono proprio le emittenti locali del Veneto, infatti, a correre il pericolo maggiore, dal momento che rischiano di essere schiacciate dalla creazione di un monopolio o dall'aggiornamento di tecnologie al quale non tutti gli editori e telespettatori non sono pronti. Come vicepresidente del consiglio regionale del Veneto con delega al Corecom, e in quanto nominato dal presidente Luca Zaia al tavolo TV 4.0 istituito presso il Mise, avevo già chiesto un incontro all'ormai ex sottosegretario alle Telecomunicazioni. Dispiace che, proprio il giorno in cui era fissato l'appuntamento, il governo Conte sia caduto. Ho quindi scritto di nuovo al ministero e all'Agcom per chiedere quanto prima un nuovo incontro».

«Per le televisioni locali ha detto Atalmi - ciò significa che verranno ritirate tutte le frequenze attualmente usate e che, per trasmettere, dovranno noleggiarne di nuove presso l'operatore nazionale che si aggiudicherà l'assegnazione attraverso un bando nazionale. C'è il concreto rischio che si crei un vero e proprio monopolio, il cui detentore potrebbe decidere i canoni di servizio, senza temere concorrenza, e scegliere se per ottimizzare la banda trasmettere inizialmente con lo standard attuale per poi passare progressivamente al più moderno DVBT-2/HEVC, o partire da subito con la nuova tecnologia, magari proprio per le Tv locali. Quest'ultima scelta comporterebbe, già dal 1° settembre di quest'anno, l'inaccessibilità alle Tv locali per tutte le famiglie in possesso di una televisione con tecnologia antecedente al 2017. Ma per il Veneto ci sarà un problema in più: a causa di una restrizione delle frequenze per sovrapposizione con quelle assegnate al Friuli Venezia Giulia e all'Emilia Romagna, in importanti zone della nostra regione, come la Sinistra Piave trevigiana e il Polesine, le televisioni venete rischiano sostanzialmente di non essere visibili. C'è, in definitiva, il pericolo concreto di chiusura per alcune televisioni locali».

