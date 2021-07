Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Per quattro mesi hanno scelto di non commentare quello che accadeva, non si sono lanciati in altro che appelli sempre coperti dal velo della diplomazia. Un silenzio che si è fatto sempre più potente dal 14 giugno, quando Marco Zennaro, 46 anni, imprenditore veneziano, è stato scarcerato in Sudan. Ma adesso, con Marco Zennaro uomo libero seppur bloccato da un divieto di lasciare il Paese fino a quando non verranno definite le...