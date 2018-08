CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Offese telefoniche al personale del Gran Caffè Lavena in Piazza San Marco per uno scontrino da 43 euro divenuto virale sul web. Questo il prezzo per due caffè espressi e due acque minerali piccole (da 0,25 litri), con sottofondo dell'orchestra e lo sfondo della piazza più bella del mondo. Ma la polemica non è nuova all'ombra del campanile, basti pensare che nel 2013 lo stesso locale era finito al centro dell'attenzione mediatica per un altro scontrino, da 100 euro, a fronte di quattro caffè e tre amari. Anche in quel caso i...