IL CASOVENEZIA «Novax tra il personale sanitario? Ci atterremo rigorosamente alle disposizioni del decreto». Tradotto: demansionamento e stipendio ridotto. Parola di Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima. Effettivamente il dato di medici, infermieri e operatori socio sanitari che hanno detto esplicitamente no al vaccino, non è proprio irrisorio: parliamo di una percentuale tra il 10 e il 15 per cento del totale. A...