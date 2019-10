IL CASO VENEZIA Non c'è alcun mistero sulla morte di Maria Teresa Trovato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Non c'è alcun mistero sulla morte di Maria Teresa Trovato Mazza, Sissy, l'agente di polizia penitenziaria ventottenne, originaria di Taurianova, il cui corpo fu rinvenuto il 1 novembre del 2016, riverso al suolo, in un lago di sangue, in un ascensore dell'ospedale civile di Venezia (dove si era recata a fare visita ad una detenuta), con un proiettile che le aveva trapassato il cranio. La giovane si è spenta lo scorso 12 gennaio, dopo un calvario durato due anni.A conclusione delle indagini integrative disposte dal Gip, la...